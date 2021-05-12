1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakaların azaldığı ilde 10 bin kişi aşıya ikna edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs vaka sayısı en çok azalan iller arasında açıkladığı Tekirdağ'da, tam kapanmada sağlık çalışanlarının çalışmaları aralıksız sürüyor. Kentte birinci doz 208 bin 416, ikinci doz 145 bin 981 olmak üzere toplam 354 bin 397 kişi aşılandı, yaklaşık 10 bin kişi aşıya ikna edildi.
 12 Mayıs 2021 10:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, sosyal medyadan halkı aşı hakkında yanlış yönlendirenlerin olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu. Kalkan, "Trakya olarak aşı oranında bir miktar ülkemizin ortalama sayısının önündeyiz. Bu Tekirdağ'da da böyle. Biz ayrıca şunu da yapıyoruz, aşılanmaktan çeşitli yanlış bilgiler sebebiyle uzak duran halkımızı çağrı ekiplerimiz aramakta, bilgilendirmekte ve ikna etmekte. Bu konuda da çok iyi bir geri dönüş almaktayız. Yaklaşık ilimizde kendini aşıdan türlü kirli bilgilenmeler sonrası saklayan, sakındıran popülasyondan 10 bine yakın kişiyi ikna ederek aşılamayı da ekiplerimiz başarmış durumda. Ben bu noktada gayret gösteren ve bizim bu gayretimize de olumlu geri dönen tüm vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı da tebrik etmek, kutlamak isterim" dedi.

'BAYRAMDA BAKLAVA, BÖREK SEREMONİLERİNDEN KAÇIN'

Kalkan, sağlık ekiplerinin canla, başla çalışmasıyla vaka sayıları en yüksek iller arasından, vaka sasısı en fazla düşen iller arasına girdiklerini belirterek, şöyle dedi:

"Bundan sonra vatandaşlarımızın bu kurallara riayetleri oranında da istikrarlı bir düşüş yakalayacağımızı öngörmekteyiz. Önümüzdeki hafta vaka sayılarımızın daha da düşük olacağının şimdiden izlerini, işaretlerini görmekteyiz. Bunu sağlamak için yaklaşık 300 civarında filyasyon ekibimiz ve 100 civarında araçla sahadayız. 500'ün üzerinde filyasyon ekip çalışanımız var. Bunların bir kısmı doktorlu ekiplerimiz, diğerleri sağlık çalışanlarımızdan oluşmakta. Sahada bir seferberlik ruhunu hiç eksiltmeden çalışmayı sürdürmekteyiz. Biz özellikle yaklaşan Ramazan Bayramımız münasebetiyle toplu bayramlaşmalardan uzak durulmasını ve aile apartmanlarında özellikle, baklava, börek hazırlama seremonilerinden de kaçınılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Bu bayram gönül selamıyla birbirimizi selamlayalım. Büyüklerimizi, küçüklerimizi, sevdiklerimizi korumanın yolu uzaktan bayramlaşmayı başarabilmemize bağlı. Bu konuda ben azami bir dikkat gösterilmesini hem umuyorum, hem de bunu bekliyorum."

'BUNDAN SONRAKİ BAYRAMLARDA KUCAKLAŞALIM'

Ali Cengiz Kalkan, halkın kendilerine olan sempatilerini, sevgi ve saygılarına kurallara uyarak göstermelerini beklediklerini ifade ederek, "Çünkü biz bütünüyle, bütün halkımızın yetiştirdiği insanlarız. Milletimizin bize verdiği emekleri biz onlara hizmet ederek, vatandaşımıza, halkımıza hizmet ederek ödediğimiz inancındayız. Tüm arkadaşlarımız bu özveriyle, bu ruhla çalışmakta. Bundan sonraki bayramlarda birbirimize sarılıp kucaklaşabilmenin yolu bence kurallara daha sıkı, bu bayram için uymaktan geçiyor. Bizi memnun etmek, bizimle bayramlaşmak istiyorsa vatandaşlarımız, bizim bayramımızı kutlamak istiyorlarsa ne olur bizim dediklerimize, sayın sağlık bakanımızın dediklerine, bakanlığımızın önerilerine dikkat etmelerini, sıkı sıkıya uymalarını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

'GENÇLERDE ARTIŞ GÖRÜYORUZ'

Tekirdağ'da en çok İngiliz mutantının görüldüğünü söyleyen Kalkan, "İngiliz mutantı, tüm ülkemizdeki mutant türü olarak öne çıkmış görünüyor. Yüzde 75'ler oranında ilimizde de bu görülmekte. Özellikle yaşlılarımızın aşılanmaları ve kurallara uymaları ciddi anlamda yaşlılarımızda vaka sayılarını aşağıya çekti. Buna paralel, bu konuda gençlerimizde ve giderek de çocuklarımızda bir miktar artış gözlemlemekteyiz. Bu konuda özellikle gençlerimizi duyarlı olmaya davet ediyoruz. Aşı yaş grubundakileri aşılarını olmaya davet ediyoruz. Bu konuda özen göstermelerini ümit ediyoruz. Çünkü aşılanan oranında vaka sayılarında düşüşü biz gözlemliyoruz. Bu noktada çocuklarımızın da kurallara uyma konusunda ebeveynlerimizce dikkatli bir şekilde uyarılmalarını ve maske takmalarını, kalabalık ortamda bulunmamalarını, özellikle el hijyenine dikkat etmelerini de bekliyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ankara'da metro seferlerine ara verildi
12 Mayıs 2021 10:14		 Baklavacı önünde metrelerce uzunlukta sabah kuyruğu
12 Mayıs 2021 09:32
Sinop'ta yoğun bakım doluluğu yüzde 20 düştü
12 Mayıs 2021 09:24		 Vali açıkladı: Amasya'da vaka sayısı son 10 günde yüzde 50 azaldı
12 Mayıs 2021 08:59
Borçka Karagöl mayısta yağan karla beyaza büründü
11 Mayıs 2021 22:03		 Diyarbakır'da heykel tartışması
11 Mayıs 2021 19:42
Subasar ormanında düğün organizasyonu tepkisi
11 Mayıs 2021 19:09		 ABB, reklam tabelalarının görüntü kirliliğini önlemek için harekete geçti
11 Mayıs 2021 14:03
Diyarbakır'da belediyenin yaptırdığı heykeller tartışılıyor
11 Mayıs 2021 11:14		 Caminin duvarlarına dadanan genç yine yapacağını yaptı
11 Mayıs 2021 10:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:02 - Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme10:59 - Meteoroloji raporuna göre üç bölgede 'olağanüstü' kuraklık var10:53 - Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek10:49 - Altının gramı 491 liraya yükseldi10:49 - Bilim Kurulu üyesinden öneri: Bölgesel normalleşelim10:40 - Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi devam ediyor
10:34 - Uzmanından 'aşı' uyarısı: Yan etkileri 2 günden fazla sürerse test yaptırılmalı10:25 - Vakaların azaldığı ilde 10 bin kişi aşıya ikna edildi10:20 - Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti10:14 - Ankara'da metro seferlerine ara verildi10:11 - Nisanda en fazla konut bu illerde satıldı10:07 - Semih Durmuş: Hemşireler için alkış ve takdirden daha fazlası yapılmalı
10:05 - Borsa güne düşüşle başladı10:02 - Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?09:57 - Prof. Ertuğrul: Normalleşmede önce okullar açılmalı09:52 - Yaralı kuryeye yardım etmek yerine telefonunu çaldı09:49 - Şampiyonluk yarışında tüm hesaplar
09:45 - Instagram, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi
Danıştay'dan belediye başkan yardımcısının görevden alınmasında dikkat çeken yorum!
Instagram, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırdı
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti
Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?
Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masumlar apartmanı 2
Min-sik Choi 2
EL ÖPMEK 3
en sevdiğiniz özelliğiniz 3
Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep 2
çığ haritalaması 1
Ön hazırlık 1
gölgesinde kalmak 1
40 pınar 1
ne zaman adam oluruz 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam