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Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi devam ediyor

Aylardır üzerlerindeki beyaz tulumlarla korona virüs hastalarının sağlığına kavuşması için görevlerinin başında olan sağlık çalışanları, tam kapanma sürecinde de aile ve evlerinden uzakta virüsle mücadelelerini sürdürüyor
 12 Mayıs 2021 10:40
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Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi devam ediyor

Hastanelerdeki "Covid" servislerinde görevli sağlık çalışanları, gün boyunca üzerinden çıkartmadıkları kıyafetleri ile korona virüse karşı mücadelesini sürdürüyor. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde de korona virüse karşı yoğun bir mücadele veriliyor. Hastanenin 'Covid' servisinde sağlık çalışanları, gece gündüz demeden korona virüs hastalarının sağlıklarına kavuşması için çabalıyor. Gün boyunca üzerlerinden çıkartmadıkları koruyucu kıyafetleri ile virüse karşı savaşan sağlık çalışanlarının birçoğu, ailesine ve yakınlarını korumak için evine bile gidemiyor. Tam kapanma sürecinde de hastaların sağlığına kavuşması için mücadele veren sağlık çalışanları, koruyucu kıyafetlerinin içinde terden sırılsıklam oluyor.

"Bizim de tıkandığımız zamanlar oluyor"

Hastaların sağlığına kavuşması için 14 aydır kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Mutlu, "Türkiye'de 14 aydır süren Covid pandemisi ile çok yoğun günler yaşıyoruz. Zaman zaman başarılı olduk, zaman zaman ilkleri yaşadık. Ama bizler her zaman işimizin başında, görevimizi severek, isteyerek yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki yoruluyoruz, bizim de kaybettiğimiz canlarımız oluyor. Üzüntülerimiz oluyor, evimizdeki sorunları bile bir kenara atarak hastalarımıza fayda sağlamaya çalışıyoruz. Mesleğimiz icabı yaptığımız Hipokrat Yeminine bağlı olarak, tüm zorluklara karşı hastalarımızı iyi etmeye çalışıyoruz. Biz elimizdeki imkanlarla hastalarımız için çabalıyoruz. Ama bizim de tıkandığımız zamanlar oluyor. O yüzden toplumdan biraz anlayış ve destek bekliyoruz" dedi.

"Sağlık çalışanları 7 gün 24 saat boyunca hastanelerde, hastalar için görevlerinin başında"

Vatandaşların sağlık çalışanlarının yüklerini azaltmak için tam kapanma sürecinde tedbirlere uymalarını isteyen Prof. Dr. Birsen Mutlu, "Bayram, sevinci ile gelen bu günlerimizin Covid hastalığı nedeni ile acılar ile gölgelenmemesi düşüncesi içerisindeyiz. Toplumumuzun desteği ile vaka sayılarını azaltmak, önerilen tedbirlere mutlak uymak gerekiyor. Kalabalıklara karışmayalım, temizlik, mesafe ve maskeye önem verelim. Bu şekilde daha iyi bir bayram geçireceğimizi umuyorum. Ek olarak şunu söylemek istiyorum. Sağlık çalışanları 7 gün 24 saat boyunca hastanelerde, hastalar için görevlerinin başında. Hiç çekinmeyin ama hasta da olmayın" diye konuştu.

"Biz sağlık çalışanları için süreç zor geçiyor"

Covid servisinde hemşire olarak görev yapan Güngör Uysal ise zor bir süreç geçirdiklerini ifade ederek, "Bizim için süreç, ilk başlarda yoğun geçiyordu. Tam kapanmaya girdiğimizden beri vaka sayılarında biraz azalma oldu. Ama bunun devamı için vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gerekiyor. Biz mücadele vermeye devam ediyoruz. Biz sağlık çalışanları için süreç zor geçiyor. Çalışma arkadaşlarımız yoğun mesai harcıyor. Hafta izni demeden, bayram demeden yoğun bir şekilde serviste çabalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın tam kapanmayı önemsemelerini istiyoruz. Tam kapanmayı evlerinde geçirmelerini, aile ziyaretlerin olmamasını istiyoruz. Bunlara dikkat ederseler, bizleri de mutlu etmiş olurlar" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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