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Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında gündeme getirdiği iddialarla ilgili konuştu. Ağar, Bodrum'daki marinayla ilgili "Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır." ifadelerini kullandı.
 12 Mayıs 2021 10:53
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Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek

Sedat Peker'in yayınladığı videolarla hedef aldığı Mehmet Ağar, iş adamı Mübariz Mansimov'u (Gurbanoğlu) tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı iddiasıyla ilgili Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e açıklamalarda bulundu. Ağar, oranın sahibi değil yöneticisi olduğunu belirtti.

Mehmet Ağar'ın açıklamaları şöyle:

"Devlet hizmetinden ayrılalı 25 yıl, siyaseti bırakalı da 15 yıl oldu. Dokunulmazlığım yok. Devlet benimle ilgili istediği araştırmayı istediği zaman yapar. Bunun için herhangi bir engel yok. İnsan yaptığından korkar, yapmadığından değil. Benim çok şükür korkacak hiçbir şeyim yok."

'BURAYA MAFYA ÇÖKECEK'
"Ben alnı açık gezerim. Böyle olduğumu devlet de, millet de bilir. Benden, ehli namus olan, ehli vatan olan kimse şikayetçi olmaz. Ama son dönemlerde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK siteleri marina ve benimle ilgili yalan haberler üretiyor. Bunlar karşılık bulmuyordu. Şimdi farklı taktikler uygulanıyor. Beni gündeme getirmelerinin asıl nedeni de bizi buradan uzaklaştırmak.

Bizi buradan uzaklaştırınca yapılacak olan da belli: Buraya mafya çökecek. Bugün eğer mafya buraya giremiyorsa bizim burada olmamızdandır."

'BURASI DÖVİZ MAKİNESi'
"Burası, dünyanın, Akdeniz'in en önemli marinasıdır. Bu marina döviz makinesidir. Buraya gelen yatlarda prensler, devlet başkanları, dünyanın bilinen iş insanları var. Dünyanın sayılı milyarderleri gelip Türkiye'de bir ay kalıyorlar. İngiltere'nin ünlü yat dergisi, en iyi mega yat marinası olarak burayı seçti.

Buraya gemi değil, yatlar geliyor. Prensler, dünyanın sayılı zenginleri mi uyuşturucu taşıyor? Roman Abramoviç mi, Katar prensi mi, Suudi yetkililer mi kaçakçılık yapacak, uyuşturucu sokacak. Kimin geldiği belli. Devletin polisi, sahil güvenliği var."

'YAYANLAR FETÖ VE PKK SİTELERİ'
"Bunları yayanlar da FETÖ ve PKK siteleridir. Bunu görmeyecek kadar gözleri körleşmiş kişiler var. Bu söylentilerin üzerine atlayan siyasetçiler, gazetecilerin yaptığı Türkiye'nin aleyhine düşmanlık yapmaktan başka nedir? Bu düşmanlığı yapan, dedikodunun üzerine atlayanlara yazıklar olsun. Beni tanıyan bazı gazeteci ve siyasetçilerin tutumuna üzüldüm. Yazıklar olsun onlara."

'BURADA YÖNETİCİYİM'
"Madem tehditle el koydumsa, bu kişinin tehdit davası açması gerekirdi. Madem tehdit, zorlama varmış niye dava açılmamış. Bu marinanın biz bir tarafında yokuz. Rica üzerine profesyonel yönetici olarak buradayım. Devletin bütün kayıtlarında buradaki konumum bellidir.

Utanç verici, saçma sapan iddia ve isnatlarla suçlama konusu yapmak utanç vericidir. Yıllarca terörle mücadele etmiş, bütün terör örgütlerinin hedefinde olan, her adımı devlet tarafından bilinen, 24 saat korunan kişiyim. Bu kadar kör gözle bakan insanlarda mantık diye de bir şey yok."

'FETULLAH GÜLEN'E EN AZ 10 KEZ GİTTİ'
Gurbanoğlu, kendisini Fethullah Gülen'e Mehmet Ağar'ın götürdüğünü iddia etmişti. Ağar, söz konusu iddiaya ilişkin şunları söyledi:

"Mübariz Gurbanoğlu, Fethullah Gülen'e bir kez değil, devamlı gidiyordu. En az 10 sefer gittiğini ben biliyorum. Benim uçağım yok. Fethullah Gülen'le bağlantım yok. Onun Fethullah Gülen'e yakınlığı biliniyordu."

'AÇTIĞIMIZ TAZMİNAT DAVASI DEVAM EDİYOR'
Mubariz Gurbanoğlu, 2017 yılı Ekim ayında, yani sözleşmeden neredeyse iki yıl sonra, sözleşmenin iptali ve hisselerini geri almak için Bodrum Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açtı, ancak davası reddedildi

Haksız dava ve tedbir kararı için Mubariz Gurbanoğlu'na açtığımız tazminat davası ise devam etmektedir."

Saygı Öztürk, Ağar'a başka soruları da olduğunu belirterek, "Ancak, şu aşamada önemsediği konu marina olduğu için diğer sorulara cevap vermedi" dedi.
Sözcü
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