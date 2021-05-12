Mesleği eşinden öğrendi, evinin bahçesine mermer atölyesi kurdu
|12 Mayıs 2021 11:39
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Balıkesir'de eşinden öğrendiği mermercilikte ustalaşan Oya Öztürk, atölyesinde mutfak tezgahı, sehpa ve mezar taşı yapıyor.
Manyas ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Öztürk, eşi Çağdaş Öztürk'e bir mermercide çalıştığı yıllarda yardım ederken mesleği öğrenmeye başladı.
Eşi 3 yıl önce süt ürünleri fabrikasında çalışmaya başlamasına rağmen mermerciliği sürdürmeye karar veren iki çocuk annesi Oya Öztürk, evinin bahçesine atölye kurdu.
Öztürk, ustalaştığı mesleğini, izinli olduğu hafta sonlarında yardıma gelen eşiyle sürdürüyor.
Oya Öztürk, AA muhabirine, eşi mermer işini bırakmasına rağmen kendisinin ilk iş deneyimi olan meslekten kopamadığını söyledi.
Eşine daha önce mezar taşı montajlarında da yardım ettiğini belirten Öztürk, "Bu atölyeyi kurmadan istişare yaptık. 'Sen hafta sonları bana yardımcı olursun, hafta içi ise sen iş yerinde çalışırken, ben burada mezar taşlarına yazı yazma ile taşlama ve diğer mermer işlerini yaparım' dedim, eşim de ikna oldu." ifadelerini kullandı.
- "Mezarlıklara giderek, montajı beraber yapıyoruz"
Öztürk, işini severek yaptığını dile getirdi.
Kadınların istediği zaman her şeyi başarabileceğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:
"Evimizin bahçesi de buna uygun olduğu için hemen bu iş için gerekli makineleri alarak işe koyulduk. Mezarlıklara giderek, montajı beraber yapıyoruz. Montaj sırasında derzini ve etrafını dolduruyorum. Kadın isterse yapamayacağı iş yoktur, bunu görmüş oldum ve gayet rahatlıkla yapıyorum. Hamur açmayı da taş kesmeyi de yaparız. Müşterilerimiz de çok memnun, biz de memnunuz. Aile bütçeme katkıda bulunmak beni fazlasıyla mutlu ediyor."
Çağdaş Öztürk ise birbirlerine destek olarak hem evliliklerini hem de işlerini sürdürdüklerini ifade etti.
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