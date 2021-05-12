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Leyla İle Mecnun müjdesi: Tarih verildi

Ahmet Mümtaz Taylan, Leyla ile Mecnun tekrardan çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Herkesin düşündüğü gibi olursa, bu yaz çekilme ihtimali var" dedi.
 12 Mayıs 2021 11:43
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Leyla İle Mecnun müjdesi: Tarih verildi

Milyonlarca hayranı olan Leyla ile Mecnun ekranlara geri dönecek. TRT1'de yayınlanan dizi, 10. yılını kutlarken yeniden çekileceğine dair iddialar gündemde dolaşmaya başladı. Hatta "Leyla ile Mecnun Exxen'de yayınlanacak" iddiaları da ortaya atılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformu ve oyuncular tarafından bir açıklama yapılmadı.

Ancak kısa bir süre önce Ahmet Mümtaz Taylan'dan gelen açıklamalarla dizinin yeniden çekileceği belirtildi.

İddia niteliğinden daha fazla olduğunu aktaran Ahmet Mümtaz Taylan, kendisiyle görüşüldüğünü ve ekiple irtibat halinde olduklarını vurguladı. Henüz dizinin net olarak başlayacağını belirtmeyen Ahmet Mümtaz Taylan, gerekli detaylar netleşince başlayacağını açıkladı.

"BU YAZ ÇEKİLME İHTİMALİ VAR"

Taylan, YOL TV'nin "Açık Konuşalım" programında şunları kaydetti:

"Öyle bir çalışma var. Son aşamalara gelindi. Onun açıklamasını yapacak, ilan edecek kişi ben değilim. Fakat benle de görüşüldü. Yani gerçektir. Eğer işler yolunda giderse. Herkesin düşündüğü gibi olursa, bu yaz çekilme ihtimali var."
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