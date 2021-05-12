Yeni sinovac aşıları geldi
|12 Mayıs 2021 12:06
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Sinovac firmasının ürettiği CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak Türkiye'ye geldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aşıların yeni partisini taşıyan uçağın sabah saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptığı bildirildi.
Bu sevkiyatla CoronaVac aşısının, birkaç haftalık aradan sonra tekrar Türkiye'ye ulaştığı belirtilen açıklamada, "Çin'den gelen aşılar havalimanında gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposuna nakledildi. Aşılar gerekli kontrollerin ardından Türkiye genelinde hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine sevk edilerek kullanıma sunulacak." ifadelerine yer verildi.
Çin firması ile toplam 100 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı belirtildi.
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