Erdoğan Putin ile Sputnik V aşısının sevkini ve Filistin'i görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
|12 Mayıs 2021 12:20
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Putin görüşmesinde Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.
Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koyacağız
12 Mayıs 2021 11:59
|Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme
12 Mayıs 2021 11:02
|Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek
12 Mayıs 2021 10:53
|Instagram, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırdı
12 Mayıs 2021 09:45
|Beştepe'den F-35 ve S400 açıklaması: Biden da biliyor
12 Mayıs 2021 07:36
|BM Güvenlik Konseyi yeniden toplanıyor!
12 Mayıs 2021 00:48
|12 Mayıs 2021'den önemli gündem başlıkları
12 Mayıs 2021 00:00
|Soylu'dan Cumhuriyet gazetesine tepki: Hesabını vereceksiniz
11 Mayıs 2021 23:39
|Orman Müdürlüğü: İmamoğlu'nun çip iddiaları gerçek dışıdır
11 Mayıs 2021 23:32
|İYİ Partili Nuhoğlu: Kim talimat verdiyse onunla görüşeceğiz
11 Mayıs 2021 23:11