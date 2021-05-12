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Erdoğan Putin ile Sputnik V aşısının sevkini ve Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
 12 Mayıs 2021 12:20
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Erdoğan Putin ile Sputnik V aşısının sevkini ve Filistin'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Putin görüşmesinde Filistin'de yaşanan gelişmeler ile Sputnik V aşısının Türkiye'ye sevkiyatına ilişkin konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ve Rusya'nın Kudüs'te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı
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