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Başaramazsın dediler, denizi olmayan Bozkırda yılda 60 ton balık üretti

Denize kıyısı olmayan ve Bozkırın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan Çekerek Barajı'nda 2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alan ve çevrelerinden 'yapamazsın, başaramazsın" eleştirilerine maruz kalan Adnan Yılmaz, şu an ürettiği 60 ton somon ve alabalıkla dikkatleri üzerine çekiyor
 12 Mayıs 2021 12:41
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Başaramazsın dediler, denizi olmayan Bozkırda yılda 60 ton balık üretti

Denize kıyısı olmayan bozkırın ortasındaki Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bulunan ve 1996-2004 yılları arasında sulama, enerji ve taşkın kontrolü amacıyla inşa edilen Çekerek Barajı'nda 2011 yılında su tutulmaya başlandı. Barajın hizmete girmesiyle balıkçılık yöre halkının önemli geçim kaynakları arasına girdi. Balıkçılar, baraj üzerine kurulan ağ kafes sistemiyle yılda bin 500 tona kadar alabalık üretimi gerçekleştiriyor.

2015 yılında balıkçılığa başlama kararı alan ancak yakın çevresi tarafından 'yapamazsın, başaramazsın' eleştirilerini dikkate almayan balıkçı Adnan Yılmaz, zoru başardı ve Çekerek Barajı'nda ağ kafes sistemi ile standartlara uygun kurduğu alabalık üretim tesisinde yıllık 60 ton somon ve alabalık üretiyor.

Yılmaz ürettiği balıkların tamamını Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere civar illere ve yurt dışına gönderiyor. Balıkçılığa 7 yıl önce 4 kafesle başladığını belirten Yılmaz, şuan üretime 12 kafes ile devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Denize kıyısı olmayan Yozgat'tan, Çekerek'ten Avrupa ülkelerine somon ve alabalık balık ihracatı yapıyoruz. Biz 4 kafesle işe başladık ve şuan 12 kafesle üretimimize devam ediyoruz. Yılda 60 ton alabalık ve somon yetiştiriyoruz. Yetiştirtilen balıkların tamamı Avrupa ülkelerine ihracat oluyor. Balığın özelliği tatlı su balığı olması bakire ve temiz bir barajda yetişiyor olması ve yenildiği zaman alışkanlık yapıyor olması diyebiliriz. Şuan 4 elamanla çalışıyorum. 7 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Bundan sonraki hedefimiz 250 ton yıl kapasiteli bir tesis projemiz var. O da onaylandığı zaman yolumuza daha kapsamlı devam etmek istiyoruz. Hedefimiz projemizi büyütmek" dedi.

Alabalık tesisinde çalışan Seyit Ahmet İnan ise "Burada alabalık ve somon üretimi yapıyoruz. Hem üniversite okuyup hem de çalışıyorum. Burada meslek öğreniyorum. Tesiste balıkların yemlemesini, boylamasını ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyorum" şeklinde konuştu. Tesis çalışanı Serkan Yılmaz da Yozgat'ta denize kıyısı olmayan Çekerek'ten üretim yapıyoruz. Burada somon ve alabalık üretimi yapıyoruz. Hem harçlığımızı çıkartıyor hem de bir iş öğreniyoruz" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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