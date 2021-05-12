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Antalya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

Trabzon'da, 4 yıl önce ormanlık alanda cinsel saldırıda bulunulup, göğsüne bıçak saplanan ve başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak (24) cinayetinde katil zanlısı Mustafa G. yakaladı. Pınar'ın üzerinde bulunan sperm örnekleri ile kendisini mahalleden tanıyan Mustafa G.'den (34) alınan örnekler eşleşti. Mustafa G. ve cinayete yardım ettiği öne sürülen N.P. (47) gözaltına alındı. Mustafa G. ifadesinde olay günü kadınla ilişki yaşadığını söyleyen Mustafa G.'nin sonrasında yaşanan cinayetle ilgisi olmadığını savundu
 12 Mayıs 2021 13:07
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Antalya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Sarılar Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ramazan Pars (38), üçüncü katta tahta kalıpları yerleştirdiği sırada dengesini kaybederek düştü.

İş arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Pars'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Pars'ın cenazesi otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı
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