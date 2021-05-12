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Terlik hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş yerinden 45 bin lira değerinde terlik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
|12 Mayıs 2021 13:25
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Çakmak Mahallesi'nde çalışma başlattı.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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