Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu
|12 Mayıs 2021 13:32
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Siyasi partiler arası bayramlaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl da video konferans yoluyla olacak. Bayramlaşma, gelenek olduğu gibi bayramın ikinci günü olan cuma günü gerçekleştirilecek.
Gazete Duvar'da yer alan habere göre AK Parti'nin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyesi Ayten Aydın, Genel Merkez Gençlik Kolları MYK üyesi Muhammed Cem Çekerek yer alacak.
AK Parti'nin programında HDP, DEVA ve Gelecek Partisi yok
AK Parti'nin bayramlaşma programı CHP ile başlayacak, daha sonra MHP, Hüda Par, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, DSP, DP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile devam edecek. AK Parti'nin bayramlaşma programında HDP, DEVA ve Gelecek Partisi yer almadı.
CHP 14 partiyle bayramlaşacak
CHP Bayramlaşma Heyetinde Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Parti Meclisi Üyesi Semra Dinçer ile Parti Meclisi Üyesi Deniz Demir yer alacak. CHP 14 siyasi parti ile bayramlaşacak. AK Parti ile başlayan bayramlaşma programı DSP, Vatan Partisi, HDP, İYİ Parti, BBP, DP, MHP, Saadet Partisi, ANAP, Genç Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ile devam edecek.
HDP 4 partiyle bayramlaşacak
HDP'nin bayramlaşma heyetinde Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, İstanbul Milletvekilleri Hüda Kaya ve Erol Katırcıoğlu yer alacak. HDP sırasıyla Gelecek Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Saadet Partisi heyetleri ile bayramlaşacak.
MHP'den 6 partiyle bayramlaşma
MHP'nin bayramlaşma heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin Özarslan ve Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy yer alacak. Sadece 6 siyasi parti ile bayramlaşacak MHP heyetinin video konferans yoluyla görüşeceği partiler sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve CHP olacak.
İYİ Parti, HDP'yle bayramlaşmayacak
İYİ Parti'nin bayramlaşma heyetinde Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Kadın Politikaları Toplumsal Şiddetle Mücadeleden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu Üyesi Kadriye Ünler, Genç Teşkilatlanmasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu bulunacak.
İYİ Parti heyeti sırasıyla Saadet Partisi, Demokrat Parti, CHP, Vatan Partisi, AK Parti, BBP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DSP, Anavatan, Yeniden Refah Partisi ve Genç Parti ile görüşecek. 12 siyasi partiyle bayramlaşacak olan İYİ Parti'nin programında daha önceki yıllarda olduğu gibi HDP yer almadı.
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