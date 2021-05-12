1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ziraat Katılım'dan ülke ekonomisine 62,9 milyar liralık kaynak

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir:- "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, yılın birinci çeyreğini 125 milyon lira kar ile tamamladı."
 12 Mayıs 2021 13:34
+Aa- Yazdır
Ziraat Katılım'dan ülke ekonomisine 62,9 milyar liralık kaynak

Ziraat Katılım yılın ilk çeyreğinde 125 milyon lira net kar elde etti.

Ziraat Katılım açıklamasına göre, bankanın toplam aktifleri yılın birinci çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yüzde 5 artışla 63,3 milyar liraya ulaştı.

Toplanan fonlar ise yine aynı döneme göre yüzde 4 artış ile 48, 2 milyar lira oldu. Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 6 artışla 44,5 milyar lira seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım'ın yılın ilk çeyreğinde Türkiye Ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 62,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, yılın birinci çeyreğini 125 milyon lira kar ile tamamladı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım, ilk çeyrek sonunda biri yurt dışında olmak üzere 105 şubeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk çeyreğinde 7 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 2,7 milyar lira fonlama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep geldi. Ayrıca bu çeyrekte Ziraat Katılım olarak ilk kez enflasyona endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş olup, bu ihracın tutarı da 250 milyon lira olmuştur.

Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 79 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 28 milyar lira hacme ulaştı. Ziraat Katılım, katılım finans sistemine katkıda bulunmak, ekonomimize desteğini artırmak ve daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam edecektir." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY Genel Müdürü Ekşi yolcu ve kargo taşımacılığındaki nisan ayı verilerini paylaştı
12 Mayıs 2021 04:33		 Merkez Bankası PPK toplantı özetinde 'sıkı duruş' vurgusu
11 Mayıs 2021 16:13
Bakanlık, 'kur farkı vergisi' iddialarını yalanladı
11 Mayıs 2021 14:21		 Bakan Dönmez duyurdu: Elektrik üretiminde dikkat çeken artış
11 Mayıs 2021 00:37
Elon Musk konuştu, Dogecoın çakıldı
09 Mayıs 2021 22:30		 Bitcoin 58,000 doların üzerine yükseldi
09 Mayıs 2021 20:36
ASELSAN ihracatta hedefi 12'den vurdu
08 Mayıs 2021 15:32		 İkinci el online oto pazarında satış ve fiyatlar düştü
08 Mayıs 2021 11:31
Türkiye'de 'e-pazaryerleri'nin ticaret hacmi 34,1 milyar liraya ulaştı
08 Mayıs 2021 11:04		 'Kripto varlıklarda yasaklansın şeklinde bir yaklaşımız yok'
08 Mayıs 2021 08:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:19 - Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı14:17 - İ.K. Ofisi Başkanı: Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak14:12 - Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama14:01 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Engelliler Haftası mesajı13:59 - Başkentte 4 ayda 380 FETÖ mensubu etkin pişmanlıktan yararlandı13:56 - 'Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor'
13:50 - Şırnak Belediye Başkanı , bazı vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi13:45 - ABD'de emekli generallerden Biden yönetimine mektup13:39 - Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı13:37 - 19 TL'lik baklava uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu13:35 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 48'e yükseldi13:35 - Adıyaman'da 12 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13:34 - Ziraat Katılım'dan ülke ekonomisine 62,9 milyar liralık kaynak13:32 - Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu13:25 - Terlik hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı13:13 - Aşıdan 10 milyar euro kazanacak Şahin: Patentten feragat çözüm değil!13:07 - Antalya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü
13:05 - Antalya'da turistlerin boş sahilde denize keyfi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti
Yeni sinovac aşıları geldi
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Cuma namazında virüs bulaşan 8 kişiden 6'sı hayatını kaybetti
Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi
Instagram, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırdı
Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek
Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kimyası tutmak 1
Çar bombası 1
Greenland 2
sınav test diye sınava çalışmayan öğrenci 2
Tilki uykusu 2
bayram şekeri 3
haktan 1
sahil kasabası 1
melki 1
blender 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam