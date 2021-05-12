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Adıyaman'da 12 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.
 12 Mayıs 2021 13:35
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Adıyaman'da 12 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 12 evde karantina uygulamasına başlandı.
Anadolu Ajansı
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