Adıyaman'da 12 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 12 evde karantina uygulaması başlatıldı.
|12 Mayıs 2021 13:35
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