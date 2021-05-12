Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 2015-2019 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten "Welat" kod adlı T.Ö'nün 2016 yılında Gürpınar ilçesinde bir askerin şehit edilmesi ile Şırnak'ın Beytüşşebab ilçesinde yol kesme ve Hakkari'nin Erziki mevkisinde yola el yapımı patlayıcı yerleştirilmesi saldırılarına katıldığı tespit edildi.

Teröristin yakalanması için Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, T.Ö'nün Kütahya'da olduğu tespit edildi.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan T.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.