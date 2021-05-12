'Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor'
|12 Mayıs 2021 13:56
|+Aa- Yazdır
Prof. Dr. Erol, Hemşireler Günü dolayısıyla kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, salgın sürecinde pek çok sektörün çalışmaya ara verdiğini, sağlık çalışanlarının ise 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduğunu belirtti.
Hemşire ve ebelerin Kovid-19'a yakalanan ya da şüphe taşıyan hastalara güvenli, erişilebilir ve uygun bakım hizmeti sunduğunu anlatan Erol, "Hemşire ve ebeler geleceğin planlanmasında önemli rol oynamaktadır. Daha aktif rol alması beklenmektedir. Hemşire ve ebelerin insanların sağlık ve refahı için yaptığı katkılar herkes tarafından daha görünür hale gelmelidir." dedi.
Erol, herkesin Kovid-19 salgını ile mücadelede gerekli önlemleri alarak korumak, korunmak ve birlikte mücadele etmek durumunda olduğunu dile getirdi.
İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım ise hemşire ve ebelerin bir bebeğin dünyaya gelmesine yardımcı olmak, hastasının ve sevenlerinin yüzünü güldürmek, umutlarını sevince dönüştürebilmek gibi büyük ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.
Pandemi sürecinde de en zorlu görevin sağlık çalışanlarınca yürütüldüğünü vurgulayan Yıldırım şunları kaydetti:
"Hastaların sağlık hizmeti alırken kimi zaman bir anne şefkati, kimi zaman bir abla ilgisi kimi zaman da bir kardeş hassasiyeti gösteren fedakar ve cefakar mesai arkadaşlarım hepinizin eşsiz emekleri ile gurur duyduğumuzu özellikle söylemek isterim. Pandemide görev yapan doktor, ebe, hemşire ve her kademedeki sağlık personeli salgının önlenmesi ve yayılmasının önüne geçilmesi açısından büyük bir özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katıp, aileleri ve sevdiklerinden uzak kalarak vatandaşlarımızın sağlıklarını kendi canlarının önüne koyup görevlerini büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedirler."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Hemşireler çifte bayram yaşamak istiyor
11 Mayıs 2021 21:44
|Hemşirelerden sitem: Gece bizi alkışlayanlar sabah kaçtı
11 Mayıs 2021 12:43
|Sinop'ta aç kalan güvercinleri polisler besledi
09 Mayıs 2021 19:42
|Kadın doktorlar, Anneler Günü'nde de görevinin başında
09 Mayıs 2021 15:37
|Hemşireler Anneler Günü'nü evlatlarından uzakta geçiriyor
09 Mayıs 2021 15:35
|Çalışan anneler, Anneler Günü'nü görev başında geçiriyor
09 Mayıs 2021 15:24
|Sağlık çalışanından 'Bir fotoğraf bin hikaye'
09 Mayıs 2021 15:13
|Nöbetteki sağlık çalışanları Anneler Günü'nü buruk geçiriyor
09 Mayıs 2021 15:07
|Kadın doktorlardan hasta çocuklara 'anne şefkati'
08 Mayıs 2021 22:35
|Polis memurundan örnek davranış
08 Mayıs 2021 19:13