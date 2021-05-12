Şırnak Belediye Başkanı , bazı vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi
|12 Mayıs 2021 13:50
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Kentteki toplam 30 marketi gezen Yarka, veresiye defterinden borçlarını ödemekte zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşları belirledi.
Bu vatandaşların borçlarını ödeyen Yarka, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayram öncesinde, belediye yöneticileri ve hayırsever vatandaşların ortak katkılarıyla ödemeleri yaptıklarını söyledi.
"Bu desteği kendi şahsi imkanlarımız dahilinde yaptık. Belediye olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız. Tam kapanma döneminde çalışamayan evde oturan vatandaşlarımız oldu. Hepimiz için çok zor bir süreç." diyen Yarka, salgının herkesi etkilediğini belirtti.
Salgınla mücadele için evden çıkılmaması gerektiğini kaydeden Yarka, salgını kısa sürede birlik beraberlik içerisinde atlatacaklarına inandığını aktardı.
Vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Yarka, şöyle konuştu:
"Arkadaşlarımızla istişare ettik ve bu durumu da göz önünde bulundurarak bir nebze destek olacağını düşündük. İnşallah yerini bulmuştur. Vatandaşımıza en güzel hizmeti vermeye devam edeceğiz."
Yarka, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi 4 bin aileye de gıda kolisi dağıttıklarını sözlerine ekledi.
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