1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte 4 ayda 380 FETÖ mensubu etkin pişmanlıktan yararlandı

Etkin pişmanlıktan yararlananlar aracılığıyla isimleri belirlenen 6031 örgüt mensubundan 1510'unun ilk defa deşifre edildiği saptandı
 12 Mayıs 2021 13:59
+Aa- Yazdır
Başkentte 4 ayda 380 FETÖ mensubu etkin pişmanlıktan yararlandı

- Ankara'da yılın ilk 4 ayında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 380'i etkin pişmanlıktan yararlandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ocak-Nisan 2021 tarihlerinde örgüte yönelik 46 operasyon düzenlendi.

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonların 8'i emniyet, 6'sı kara kuvvetleri, 4'ü jandarma, 3'ü adliye, 2'si hava kuvvetleri, 1'i deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik, 1'i mülkiye, 1'i savunma sanayi, 1'i milli eğitim ve öğretmen yapılanması ile 19'u örgütün çeşitli alanları ve güncel örgütlenmesine gerçekleştirildi.

Gözaltına alınan 1565 zanlıdan 380'i etkin pişmanlıktan yaralanarak, örgüt hakkında birçok kritik bilgiyi güvenlik güçleriyle paylaştı.

Etkin pişmanlıktan yaralanan kişiler tarafından 6031 örgüt mensubu teşhis ve beyan edildi. Bunlardan 1510'unun ilk defa deşifre edilen isimler olduğu belirlendi.

Örgütün güncel ve mahrem yapılanmasına yönelik yeni operasyonların, etkin pişmanlıktan yararlanan zanlıların verdiği bilgiler ışığında genişleyerek süreceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı
12 Mayıs 2021 13:39		 Eski Albay Cengiz Tarım'ın FETÖ'yle bağı gerekçeli kararda
12 Mayıs 2021 11:12
Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11 Mayıs 2021 19:21		 FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı
11 Mayıs 2021 13:27
Teröristlerin saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü
11 Mayıs 2021 10:58		 4 parçaya bölündüler! FETÖ içinde 'taht ve rant' kavgası
11 Mayıs 2021 08:58
'Mahrem imamlar' ile haberleşen 2 eski astsubay tahliye edildi
10 Mayıs 2021 18:00		 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat geçirildi
10 Mayıs 2021 16:35
Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı
10 Mayıs 2021 16:34		 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
10 Mayıs 2021 14:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:19 - Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı14:17 - İ.K. Ofisi Başkanı: Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak14:12 - Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama14:01 - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan Engelliler Haftası mesajı13:59 - Başkentte 4 ayda 380 FETÖ mensubu etkin pişmanlıktan yararlandı13:56 - 'Hemşireler geleceğin planlanmasında önemli rol oynuyor'
13:50 - Şırnak Belediye Başkanı , bazı vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi13:45 - ABD'de emekli generallerden Biden yönetimine mektup13:39 - Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı13:37 - 19 TL'lik baklava uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu13:35 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 48'e yükseldi13:35 - Adıyaman'da 12 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13:34 - Ziraat Katılım'dan ülke ekonomisine 62,9 milyar liralık kaynak13:32 - Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu13:25 - Terlik hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı13:13 - Aşıdan 10 milyar euro kazanacak Şahin: Patentten feragat çözüm değil!13:07 - Antalya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü
13:05 - Antalya'da turistlerin boş sahilde denize keyfi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti
Yeni sinovac aşıları geldi
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Cuma namazında virüs bulaşan 8 kişiden 6'sı hayatını kaybetti
Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi
Instagram, Selçuk Bayraktar'ın İsrail'i eleştiren paylaşımını kaldırdı
Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek
Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fenni mesul 1
bayram tatlısı 2
Sahra Çölü 2
inuyashiki 2
Ön hazırlık 1
iklim 1
bayram tebriği 3
bayram şekeri 3
Boş boş oturmak 2
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 1
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam