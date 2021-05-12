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Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
 12 Mayıs 2021 14:12
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Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, "Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.
Memurlar.Net
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