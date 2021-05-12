Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kalabalık bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralanan genç banka şubesine sığındı.
|12 Mayıs 2021 14:19
|+Aa- Yazdır
Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde Metin D. (20), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 kişi tarafından darbedildi.
Metin D, vatandaşların araya girmesiyle saldırganların elinden kurtulup yakındaki bir banka şubesine sığındı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan ve durumu ağır olan Metin D, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı
12 Mayıs 2021 15:25
|Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
12 Mayıs 2021 14:55
|Terlik hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
12 Mayıs 2021 13:25
|Antalya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü
12 Mayıs 2021 13:07
|Kendisini bıçaklayan eşinden ısırarak kurtulup komşusuna sığındı
12 Mayıs 2021 12:36
|Cinsel saldırıda bulunulup, başı taşla ezilen Pınar'ın katili yakalandı
12 Mayıs 2021 12:27
|Araç kullanırken telefonla konuşan şoföre polisten dayak iddiası
12 Mayıs 2021 09:40
|Ceren Damar davasında Nazım Hikmet kavgası
12 Mayıs 2021 08:22
|Öldürülen doktorun 14 yaşındaki oğlu, villadan sürünerek çıkmış
12 Mayıs 2021 08:10
|Kayıp atlarla ilgili yeni iddia: PKK'ya mı gitti?
12 Mayıs 2021 07:43