Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi

ATANMA ÖNCESİ LİSANS MEZUNU OLAN LİSE MEZUNU KAÇINCI DERECEDEN BAŞLATILIR? Danıştay 12. Dairesi, lise mezunu olarak KPSS'ye giren ve bu KPSS puanı esas alınmak suretiyle atanan davacının, atanma öncesinde lisans bir programdan mezun olduğuna dikkat çekerek, memuriyete giriş derece ve kademesinin yüksek öğrenim mezuniyetine göre belirlenmesi gerektiğine karar verdi.