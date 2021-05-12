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Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
Kırşehir'de ekmek almaya çıkan 9 yaşındaki kız çocuğuna otomobille çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
|12 Mayıs 2021 14:55
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Bahçelievler Mahallesi'nde dün iftar öncesi meydana gelen kazadan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan B.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kırşehir Adliyesine sevk edilen 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü B.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Fatma Büşra Temiz'in cenazesi, Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Yassıca köyünde toprağa verildi.
Merkez Bahçelievler Mahallesi'nde dün iftardan önce ekmek almaya çıkan Fatma Büşra Temiz'e (9), Selgah Camisi Kavşağı yakınında, B.A'nın kullandığı otomobil çarpmış, Temiz kaldırıldığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
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