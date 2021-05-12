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Bakan Koca Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı.
 12 Mayıs 2021 15:08
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Bakan Koca Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı

Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır.

Onlar unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız...

Yaşadığımız salgında o yüce gönüller adeta destanlaştılar.

Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur.

12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.
Anadolu Ajansı
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