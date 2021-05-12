Bakan Koca Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı.
|12 Mayıs 2021 15:08
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Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır.
Onlar unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız...
Yaşadığımız salgında o yüce gönüller adeta destanlaştılar.
Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur.
12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun.
Bizim değer dünyamızda hemşirelik kardeşlik makamıdır.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 12, 2021
Onlar unutulmayacak emeğin sahipleri, gurur duyduğumuz mesai arkadaşlarımız...
Yaşadığımız salgında o yüce gönüller adeta destanlaştılar.
Onlara şükran duygularımızın ifadesi zordur.
12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. pic.twitter.com/ZBBWSGixqg
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