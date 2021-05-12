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Binali Yıldırım'dan İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayan ülkelere tepki

"Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor. Tek sesi çıkan ülke Türkiye, tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan"- "Ne yazık ki Avrupa ülkeleri ses seda çıkarmıyor. Dünyanın her bölgesinde barış ve kardeşliği hakim kılma görevi üstlenen BM de yine aynı hayal kırıklığını yaşatıyor"
 12 Mayıs 2021 15:18
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Binali Yıldırım'dan İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayan ülkelere tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sadece Türkiye'nin tepki gösterdiğini bildirdi.

Erzincan'dan video konferans bağlantısıyla İzmir'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle görüşen Yıldırım, katılımcıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Binali Yıldırım, konuşmasında, bu bayrama da hüzünlü ve mahzun girdiklerini söyledi.

Bayram arifesinde İsrail yönetiminin her yıl yaptığı gibi yine terör estirmeye devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım şöyle konuştu:

"İsrail Mescid-i Aksa'yı kundakladı. Sadece ibadet etmek için orada bulunan savunmasız kardeşlerimize silah doğrultarak onların hayatını kararttı. Bu saldırılar sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi uygar dünya yine sessiz, üç maymunu oynuyor. Tek sesi çıkan ülke Türkiye, tek sesi çıkan lider Recep Tayyip Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bölge ülkeleriyle derhal temasa geçerek bu alçaklığın sona erdirilmesi, aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in (BM) konuya hemen müdahil olması için gerekli adımları attı. Ne yazık ki Avrupa ülkeleri ses seda çıkarmıyor. Dünyanın her bölgesinde barış ve kardeşliği hakim kılma görevi üstlenen BM de yine aynı hayal kırıklığını yaşatıyor."

Yıldırım, küresel olaylara bakıştaki çifte standardın, insanlık için büyük felaketin habercisi olduğunu belirterek, "Bize değmeyen yılan bin yaşasın anlayışını terk etmezsek, teröre, eşkıyalığa, her türlü katliama tek ve güçlü ses çıkarmazsak, bunun bedeli herkes için çok ağır olacak. Ve büyük bir felaket sadece bölgeyi değil, sadece mazlum, mağdur İslam ülkelerini değil, aynı zamanda bütün dünyayı kasıp kavuracak. Tehlike büyüktür, suskunluğun sona ererek başta Müslüman Arap ülkeleri olmak üzere, bütün dünyanın bu barbarlığa, bu kalleşliğe ve bu katliama en sert şekilde karşılık vermesi gerekir." dedi.

Filistinlilerin üzülmemelerini isteyen Yıldırım, 84 milyon vatan evladının yüreğinin ve desteğinin onlarla olduğunu, bunun geçmişte de bundan sonra da böyle olacağını aktardı.
Anadolu Ajansı
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