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Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik devriye görevi yapan bekçilere taş ve tuğlalarla saldırdıkları suçlamasıyla yakalanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
 12 Mayıs 2021 15:25
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Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı

Mutlu Mahallesi Kumludere Caddesi'nde 10 Mayıs akşamı bir grubun sokakta bulunduğu ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye geçen 4 mahalle bekçisi, zanlıların taşlı saldırısına uğradı.

Kaçarak sokaktaki bir inşaata giren şüphelilerin attığı tuğla parçasının kafasına gelmesi sonucu yaralanan bekçi H.B. hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, inşaatta saklanan ve kendilerine direnen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.U, M.A, E.Y, R.Y, A.Ş, B.Ş, M.K, E.T. ve M.E.A. adliyeye sevk edildi.

Travma teşhisiyle hastaneye kaldırılan bekçi H.B'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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