1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
 12 Mayıs 2021 15:53
+Aa- Yazdır
MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başkentte 4 ayda 380 FETÖ mensubu etkin pişmanlıktan yararlandı
12 Mayıs 2021 13:59		 Van'da bir askeri şehit eden terörist, Kütahya'da yakalandı
12 Mayıs 2021 13:39
Eski Albay Cengiz Tarım'ın FETÖ'yle bağı gerekçeli kararda
12 Mayıs 2021 11:12		 Avaşin-Basyan bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
11 Mayıs 2021 19:21
FETÖ'den cezası olan firari hükümlü tutuklandı
11 Mayıs 2021 13:27		 Teröristlerin saldırı amaçlı kullandığı maket uçak düşürüldü
11 Mayıs 2021 10:58
4 parçaya bölündüler! FETÖ içinde 'taht ve rant' kavgası
11 Mayıs 2021 08:58		 'Mahrem imamlar' ile haberleşen 2 eski astsubay tahliye edildi
10 Mayıs 2021 18:00
7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat geçirildi
10 Mayıs 2021 16:35		 Denizli'de FETÖ'ye yönelik operasyonda firari 2 hükümlü yakalandı
10 Mayıs 2021 16:34
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Düzce'de işkence suçlamasıyla 6 yabancı tutuklandı16:52 - Eşini sopayla döven adamın görüntülerini kamera kaydetti16:37 - Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı16:32 - Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor16:24 - Prof. Ceyhan'dan 'Favipiravir' ilacı açıklaması16:21 - Hiç vaka görülmeyen köyde Cuma namazında virüs kapan 6 kişi öldü
16:00 - Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem15:55 - Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı15:55 - Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi15:53 - MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Die Welt muhabiri Yücel'in 2 yıla kadar hapsi istendi15:40 - Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın
15:25 - Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı15:20 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e yükseldi15:18 - Binali Yıldırım'dan İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayan ülkelere tepki15:08 - Bakan Koca Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı14:55 - Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
14:45 - Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti
Yeni sinovac aşıları geldi
Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi
İ.K. Ofisi Başkanı: Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak
Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?
Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aynı hatayı tekrar tekrar yapmak 1
EL ÖPMEK 4
Şşşş sessiz olun.Müslümanlar uyuyor 4
Tilki uykusu 2
karot almak 1
bayram tebriği 4
sultaniye 1
bayram arifesi 1
kufu kafre menkavre 1
Sahra Çölü 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam