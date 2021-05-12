MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği operasyonla eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.
|12 Mayıs 2021 15:53
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