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Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş:- "Ülkemizin çok kıymetli münevverlerinin değerli katkılarıyla Başkanlığımız tarafından hazırlanan Bayram Gazetemiz ile evlerinize misafir oluyoruz"
 12 Mayıs 2021 15:55
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Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneksel değerlerin yaşatılması, toplumsal uzlaşı alanlarının zenginleştirilmesi, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi amacıyla Diyanet Bayram Gazetesi'nin yayın hayatına başladığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun yayıncılık tecrübesine, yılda iki defa yayımlanacak Diyanet Bayram Gazetesi de eklendi. Bayram Gazetesi Ramazan ve Kurban bayramlarında yayımlanacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, konuyla ilgili, "Ülkemizin çok kıymetli münevverlerinin değerli katkılarıyla Başkanlığımız tarafından hazırlanan Bayram Gazetemiz ile evlerinize misafir oluyoruz. Online olarak ulaşabileceğiniz Bayram Gazetesi'nin bayram sevincimize katkı sunmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Bayram Gazetesi

Dijital ve matbu olarak aynı anda yayımlanacak gazetede, ilim adamları, sanat, edebiyat ve medya çevrelerinden önemli isimlerin yazıları yer alacak.

Gazetenin ilk sayısında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın yanı sıra Hayreddin Karaman, Alev Alatlı, Doğan Hızlan, Mustafa Kutlu, İbrahim Kalın, Erol Göka, Sibel Eraslan, Ahmet Hakan, Hasan Kaçan, Hilal Kaplan, Kübra Par gibi isimlerin yazıları bulunuyor.

Dünden bugüne dini bayramların toplumsal belleklerdeki yeri ve anlamı üzerine denemeler, bireysel bayram hatıraları ve yarınlara dair güzel temennilerin işlendiği yazılarda, bayramı yaşayamayan mazlumlar da unutulmadı.

Gazetenin ilk sayısında Kudüs, Mescid-i Aksa ve mültecilerle ilgili metinler yer alıyor. Gazetedeki yazısında Filistin ve Mescid-i Aksa tamamen özgür oluncaya kadar her bayramın hüzünle geçeceğini ifade eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Maalesef bugün acı, hüzün ve gözyaşının kuşattığı dünyamızda, iman ve İslam kardeşliğimizin en önemli tezahürlerinden olan bayramlarımız da biraz mahzun geçmektedir. Zira İslam coğrafyasının mazlum beldelerinden yükselen feryatlar kalbimizi derinden yaralamaktadır. Bilhassa bayrama günler kala terör devleti İsrail'in, mukaddes belde Kudüs ve mukaddes mabet Mescid-i Aksa'ya karşı işgal girişimine şahit olmaktayız. Barbarca bir tavırla mescitte ibadet eden Müslümanlara saldırılmakta, peygamberler diyarı hayasızca talan edilmektedir."

Erbaş, her şeye rağmen Müslümanlara düşen görevin bayram neşesini çoğaltmak ve her yere taşımak olduğunu vurguladı.

Okurlar gazeteye "https://yayin.diyanet.gov.tr/File/Download?path=diyanetbayramgazetesi.pdf&id=3279" web adresinden ulaşabilecek.
Anadolu Ajansı
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