1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi

Evlenmek istediği 8 yıllık kız arkadaşının ailesi fazla kilolarından dolayı evlenmelerine karşı çıkınca Zonguldak'ta yaşayan Akın Türkoğlu, 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya düştü.
 12 Mayıs 2021 15:55
+Aa- Yazdır
Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi

Zonguldak'ta Alaplı'da yaşayan Akın Türkoğlu, 7 yaşından itibaren hızla kilo almaya başladı.

Türkoğlu, kilo almasını durduramayınca 15 yıl sonunda 296 kiloya ulaştı. Evlenmek istediği 8 yıllık kız arkadaşının ailesi ise fazla kilolarından dolayı evlenmelerine karşı çıktı.

Türkoğlu, kız arkadaşının mezuniyet töreninde takım elbise giyebilmek için kilo vermeye karar verdi. Diyet yaparak her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, azmi ve çabasıyla 6 ayda 212 kilo vererek 84 kiloya düştü.

Bu sırada kız arkadaşından da ayrılan Türkoğlu, vücudundaki yağ sarkmaları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Türkoğlu, korse takarak yaşamını sürdürmeye çalıştı ancak vücudundaki yağların yarattığı sorunlar nedeniyle düzenli iş bulamadı.

'Vücudumda kilo kaybından sonra aşırı sarkma meydana geldi'

Maddi durumu nedeniyle ameliyat olamayan Türkoğlu, vücudundaki yağları aldırmak için destek beklediğini söyledi.

Yeniden hayata dönmesine çok az bir yol kaldığını ifade eden Türkoğlu, "Şu an 80 kiloya kadar düştüm. Sadece yürüyerek ve yemek yemeyi keserek çorba diyeti yaparak bunu başardım. Ancak zayıfladıktan sonra daha büyük bir problemle karşılaştım. Vücudumda kilo kaybından sonra aşırı sarkma meydana geldi. Bana her türlü şekilde engel olmaya başladı" dedi.

'Kilo verdiğime sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim'

Çalışmak için başvurduğu yerlerde vücudundaki düzensizlikler nedeniyle çalışamadığını ifade eden Türkoğlu, şöyle dedi:

"Benim için çok büyük sıkıntı olmaya başladı. Kilo verdiğime sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Sarkmalardan dolayı korse takmaya başladım. Yazın evden dışarı pek çıkamıyorum. İstediğimi alıp giyemiyorum. Sarkmalardan kurtulmak istiyorum. Bunu için büyüklerimden yardım bekliyorum."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Ceyhan'dan 'Favipiravir' ilacı açıklaması
12 Mayıs 2021 16:24		 Hiç vaka görülmeyen köyde Cuma namazında virüs kapan 6 kişi öldü
12 Mayıs 2021 16:21
Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem
12 Mayıs 2021 16:00		 Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın
12 Mayıs 2021 15:40
Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi
12 Mayıs 2021 14:26		 Şırnak Belediye Başkanı , bazı vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi
12 Mayıs 2021 13:50
19 TL'lik baklava uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu
12 Mayıs 2021 13:37		 Antalya'da turistlerin boş sahilde denize keyfi
12 Mayıs 2021 13:05
'Normalleşme adımlarını bayram sonrası vaka sayıları belirleyecek'
12 Mayıs 2021 12:31		 Anestezi teknikeri, sağlık çalışanlarının özverisini 30 kareye sığdırdı
12 Mayıs 2021 11:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:10 - Düzce'de işkence suçlamasıyla 6 yabancı tutuklandı16:52 - Eşini sopayla döven adamın görüntülerini kamera kaydetti16:37 - Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı16:32 - Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor16:24 - Prof. Ceyhan'dan 'Favipiravir' ilacı açıklaması16:21 - Hiç vaka görülmeyen köyde Cuma namazında virüs kapan 6 kişi öldü
16:00 - Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem15:55 - Diyanet Bayram Gazetesi yayın hayatına başladı15:55 - Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi15:53 - MİT'in Gara'da operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi15:42 - Die Welt muhabiri Yücel'in 2 yıla kadar hapsi istendi15:40 - Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın
15:25 - Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı15:20 - İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 53'e yükseldi15:18 - Binali Yıldırım'dan İsrail'in saldırılarına ses çıkarmayan ülkelere tepki15:08 - Bakan Koca Hemşireler Günü'nü yayınladığı video mesajla kutladı14:55 - Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
14:45 - Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs konusunda ne kadar endişelisiniz?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan açıkladı: Bayram sonrası kontrollü normalleşme
Güllaç aşkı 16 yıllık işinden etti
Yeni sinovac aşıları geldi
Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları için açıklama
Bakan Ziya Selçuk: Normalleşme okuldan başlar
Memur sendikaları hizmet kolları yönetmeliğinde değişiklik
Sinovac Türkiye'ye aşı üretimi için lisans verdi
İ.K. Ofisi Başkanı: Kamuda işe alımlar tek kapıdan yapılacak
Devlet memurları siyasi faaliyette bulunabilir mi, siyasi partilere üye olabilir mi?
Mehmet Ağar: Bizi uzaklaştırınca buraya mafya çökecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanın enerjisini sömüren insanlar 1
gölgesinde kalmak 1
iklim 2
yemlemek 4
Asuan 1
Matematikte 4 dünya birinciliği Elif Zeynep 1
buruk bir ramazan bayramı 6
Greenland 2
bayram tatlısı 4
sınav test diye sınava çalışmayan öğrenci 2
SON İLANLAR
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
SGK, 50 denetmen yardımcısı alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Buca Belediyesi 5 İşçi Alacak
Bartın Amastris Gıda Geçici 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Geçici 3 İşçi Alacak
Edirne Esetçe Belediyesi geçici işçi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam