Osmaniye'de görülen toplu balık ölümleri nedeniyle inceleme başlatıldı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Sabun Çayı'nda toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri numuneler alarak laboratuvara gönderdi.
|12 Mayıs 2021 16:37
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Farsak köyü yakınlarından geçen Sabun Çayı'nda toplu balık ölümleri görülmesi üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdiler.
Olay yerine gelen teknik personel, ölen balıklar ve Sabun Çayı'ndan örnekler alarak inceleme başlattı.
Ekiple birlikte bölgeye gelerek incelemede bulunan Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, veterinerlerle olayın yaşandığı yerde gerekli araştırmaları yapmaya başladıklarını ifade etti.
Çerçi, çaydan ve ölen balıklardan numune aldıklarını, bu örnekleri yetkili laboratuvarlara göndererek konunun takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.
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