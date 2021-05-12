Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
11 yıldır aranan kadın ruhsatsız tabancayla yakalandı
Şanlıurfa'da yirmi ayrı hırsızlık suçundan 11 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı.
|12 Mayıs 2021 17:26
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, yaptıkları çalışmada 11 yıldır aranan ve hakkında 20 ayrı suçtan 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülistan B'nin yerini tespit etti.
Polis ekipleri adrese düzenledikleri operasyonda Gülistan B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 62 mermi ele geçirildi.
Gülistan B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Bekçilerin borç-alacak kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı
12 Mayıs 2021 18:48
|Çay içen müşteriyi uyaran taksiciye tehdit
12 Mayıs 2021 18:20
|Ölü köpeği otomobile bağlayarak sürükleyen kişi gözaltına alındı
12 Mayıs 2021 17:36
|Eşini sopayla döven adamın görüntülerini kamera kaydetti
12 Mayıs 2021 16:52
|Kısıtlamada, bekçilere saldırdığı suçlamasıyla 9 kişi yakalandı
12 Mayıs 2021 15:25
|Otomobille çarptığı çocuğun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı
12 Mayıs 2021 14:55
|Adana'da kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı
12 Mayıs 2021 14:19
|Terlik hırsızlarına operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
12 Mayıs 2021 13:25
|Antalya'da çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen işçi öldü
12 Mayıs 2021 13:07
|Kendisini bıçaklayan eşinden ısırarak kurtulup komşusuna sığındı
12 Mayıs 2021 12:36