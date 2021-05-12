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11 yıldır aranan kadın ruhsatsız tabancayla yakalandı

Şanlıurfa'da yirmi ayrı hırsızlık suçundan 11 yıldır aranan ve hakkında 12 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan kadın, saklandığı evde yakalandı.
 12 Mayıs 2021 17:26
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11 yıldır aranan kadın ruhsatsız tabancayla yakalandı

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla Eyyübiye İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan suç araştırma ekipleri, yaptıkları çalışmada 11 yıldır aranan ve hakkında 20 ayrı suçtan 12 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülistan B'nin yerini tespit etti.

Polis ekipleri adrese düzenledikleri operasyonda Gülistan B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 62 mermi ele geçirildi.

Gülistan B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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