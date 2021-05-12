Samsun-Ankara kara yolunda bayram haftasında araç sayısı düştü
|12 Mayıs 2021 17:39
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Demir, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şehirlerarası seyahat eden otobüs yolcularına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı.
Otobüsteki yolculara Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgusu yapan Demir, ayrıca seyahat izin belgelerini de kontrol etti.
Demir, yolcuları yolculuk süresince emniyet kemerini çıkarmamaları konusunda uyardı.
Çorum'un önemli bir geçiş noktası olduğuna işaret eden Demir, "Otobüste her koltuğa bir yolcunun oturması gerekiyor. Maske taktığınız, kurallara uyduğunuz için teşekkür ederim. Nasıl ki salgınla mücadelede maske olmazsa olmazımızsa, trafik güvenliği için de emniyet kemeri olmazsa olmazdır." dedi.
Demir, salgınla mücadele kapsamında şehirler arası seyahatlerin de kısıtlandığını hatırlatarak "Normalde günde 15 bin aracın geçtiği Ankara-Samsun kara yolunda bayram haftası olmasına karşın 6 bin civarında araç geçiyor. Bu da vatandaşlarımızın seyahat kısıtlamasına uyduğunu gösteriyor." diye konuştu.
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