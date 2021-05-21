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Öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaya jüri raporları verilmeli!

Öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaylara atamamaların yapılmaması sonucunda talep ettikleri jüri raporları kişisel veriler gizlenmek suretiyle bir örnekleri verilmeli!
 21 Mayıs 2021 14:05
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Öğretim üyesi kadrosuna başvuran adaya jüri raporları verilmeli!

Bilindiği üzere, doktor öğretim üyesi, doçent ve profesör kadrolarına başvurularda aranan şartlar ile uygulanacak usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile ikincil düzenleme olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nde yer almıştır.

Üniversiteler tarafından ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına yapılan başvurularda, adayların bilimse çalışmalarını içeren dosyaları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak jürilere gönderilmekte, bu jürilerce hazırlanan kişisel raporlara göre atamaya yetkili amir olan Rektör tarafından nihai karar verilerek işlemler tamamlanmaktadır.

Birden fazla adayın başvurduğu öğretim üyesi kadroları için kurulan jüri raporlarındaki tercihler, atanacak adayın işaret edilmesi anlamında çok önemli olup, kişilerin yargıya gitmesi halinde de atanamayan adayların savunmalarını güçlendirebilmeleri için kendilerinde bulunması gereken belgelerdir.

Ancak, adayların üniversitelere 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında jüri raporlarının taraflarına verilmesine ilişkin belge talepleri çokça reddedilmekte, ilgililerin idari yargıda savunmalarını güçlü yapmalarını engellemektedir.

Halbuki, öğretim üyesi atamalarında verilmekten imtina edilen belgelere örnek olacak bir uygulama Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca yerine getirilmektedir. "Doçentlik Yönetmeliği"nin "Doçentlik Değerlendirilmesi" başlıklı 6 ncı maddesinin 7 nci fıkrasında; "Jüri raporları tamamlandığında, değerlendirmeye esas alınan raporlar ve başvuru sonucu ilgililere elektronik ortamda erişime açılır ve erişime açıldığı tarihi izleyen beşinci gün ilgililere tebliğ edilmiş sayılır." hükmü yer almakta, aynı maddenin 9 uncu fıkrasında ise; "Doçentlik başvurusunda bulunup başarısız olan adaya ait değerlendirmeye esas raporlar, yeni başvuruda jüri üyelerinin isimleri gizlenmek suretiyle doçentlik değerlendirme jüri üyelerinin erişimine açılır." denilmektedir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, jüri üyelerinin raporlarında başvuran adaya/adaylara ait kişisel verilerin olabileceği göz önüne alınarak diğer adaya/adaylara ve jürilere ait kişisel verilerinin gizlenmesi suretiyle jüri raporlarının talep edenlere verilmesinin 4982 sayılı Kanunun ve iyi yönetim ilkelerinin bir gereği olduğu düşünülmektedir. Yapılan son düzenlemeler sonrasında kişiye özel ilanlara son verilerek liyakatın ön plana çıkarılmaya çalışıldığı bir ortamda sistemin açığını kollayan art niyetli yöneticilerin kullanabilecekleri bu açıkların da yetkililer tarafından kapatılması gerektiğini belirtmek isteriz.

Memurlar.Net - Özel

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