Savunma Sanayii Başkanı açıkladı: Tek sette 12 roket ateşleyebiliyor
|12 Mayıs 2021 18:08
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Tüm dünyada ses getiren SİHA ve İHA'lardan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri envanterine milli ve yerli silahların dahil edilmesi sürüyor.
Yerli ve milli teknoloji hamlesi ile üretilen araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri için hazır hale getiriliyor.
Türkiye bu konuda oldukça büyük başarılar elde etti, etmeye devam ediyor.
Bu başarıya bir kanıtta Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den geldi.
TEK SETTE 12 ROKET!
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.
Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadelerini kullandı.
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