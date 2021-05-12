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Tartıştığı polisi çekti, gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da ekipler, polis uygulama noktasında durdurulan sürücüden izin belgesini göstermesini istedi. Belgeyi göstermeyerek cep telefonuyla görüntü almaya çalışan sürücüye görevli kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasaklayan genelge hatırlatılarak müdahale edildi.
 12 Mayıs 2021 18:12
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Tartıştığı polisi çekti, gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma uygulaması esnasında aracıyla yola çıkan kişi polis uygulama noktasında durduruldu. Kent merkezinde durdurulan kişiden polis, izin belgesini göstermesini istedi. Bunun üzerine polisle tartışmaya başlayan kişi, cep telefonuyla görüntü almak istedi.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Polis ekipleri, görevli kolluk kuvvetlerinin görüntülenmesini yasaklayan genelgeyi hatırlatarak müdahale etti. Olay yerine Asayiş Şubesi ekiplerinin sevk edilmesi üzerine şahıs ve beraberindekiler ifadesi alınmak üzere Milli Birlik Polis Karakolu'na götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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