Ali Erbaş: Salgın tedbirlerine en güzel camilerde uyuldu
|12 Mayıs 2021 18:13
|+Aa- Yazdır
Ramazan ayı boyunca süren tam kapanmanın ardından bayramın nasıl karşılanacağı da merak konusu olmuştu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle geçecek Ramazan Bayramı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
"TEDBİRLERİN EN GÜZEL UYGULANDIĞI MEKANLAR, CAMİLER OLDU"
Ramazan ayının son sahurunda TRT 1 yayınına konuk olan Erbaş, camilerde bayram namazının kılınacağını ifade ederek,
"Cemaatimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti"dedi.
"KISA ZAMANDA BAYRAM NAMAZINI KILIP EVLERİNE DÖNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"
Erbaş, şöyle devam etti:
"Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı
12 Mayıs 2021 18:24
|Samsun-Ankara kara yolunda bayram haftasında araç sayısı düştü
12 Mayıs 2021 17:39
|Prof. Ceyhan'dan 'Favipiravir' ilacı açıklaması
12 Mayıs 2021 16:24
|Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem
12 Mayıs 2021 16:00
|Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi
12 Mayıs 2021 15:55
|Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın
12 Mayıs 2021 15:40
|Erbaa'da meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem Taşova'da da hissedildi
12 Mayıs 2021 14:26
|Şırnak Belediye Başkanı , bazı vatandaşların marketlere olan borcunu ödedi
12 Mayıs 2021 13:50
|19 TL'lik baklava uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu
12 Mayıs 2021 13:37
|Antalya'da turistlerin boş sahilde deniz keyfi
12 Mayıs 2021 13:05