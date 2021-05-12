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Ali Erbaş: Salgın tedbirlerine en güzel camilerde uyuldu

Salgın tedbirlerinin en güzel uyulduğu mekanların camiler olduğuna dikkat çeken Ali Erbaş, bayram namazının camide kılınacağını söyledi.
 12 Mayıs 2021 18:13
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Ali Erbaş: Salgın tedbirlerine en güzel camilerde uyuldu

Ramazan ayı boyunca süren tam kapanmanın ardından bayramın nasıl karşılanacağı da merak konusu olmuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle geçecek Ramazan Bayramı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEDBİRLERİN EN GÜZEL UYGULANDIĞI MEKANLAR, CAMİLER OLDU"

Ramazan ayının son sahurunda TRT 1 yayınına konuk olan Erbaş, camilerde bayram namazının kılınacağını ifade ederek,

"Cemaatimize, hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti"

dedi.

"KISA ZAMANDA BAYRAM NAMAZINI KILIP EVLERİNE DÖNMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUM"

Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum."
Memurlar.Net
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