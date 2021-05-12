Çay içen müşteriyi uyaran taksiciye tehdit
|12 Mayıs 2021 18:20
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KADIKÖY'de taksi içerisinde çay içilmemesi ve maske takılması uyarısına sinirlenen kadın, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Sana gereken dersi verecekler" diyerek taksiciyi tehdit etti.
İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı olan Suadiye'den Kozyatağı metro durağına gitmek isteyen kadın yolcu taksiye bindi.
Yolculuk başladığı sırada yolcu maskesini indirip çay içmeye başlayınca taksi şoförü pandemi döneminden dolayı yolcuya takside çay içmemesi ve maske takması konusunda sözlü uyarıda bulundu.
Uyarı sonrası kadın yolcu davranışına devam etti. Taksi şoförü cep telefonuyla görüntü alarak kadın yolcuya tekrar uyarıda bulundu. Bu kez sinirlenen kadın ile taksi şoförü arasında sözlü tartışma yaşandı.
"Sana gereken dersi verecekler"
Uyarıların artması ile aşırı sinirlenen kadın yolcu taksiden inmek istedi. Taksi şoförüne bağıran yolcu, "Bu özel araba, bana çay içemezsin diyemezsin. Sen taksiciliği bilmiyorsun, öğreneceksin. Benim acelem var, seninle uğraşamam. Sana gereken dersi verecekler, çok şaşıracaksın. Ne olduğunu anlayacaksın. Çay içiyorum, terbiyesizlik yaptın." dedikten sonra araçtan indi.
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