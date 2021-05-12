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Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bataklığa saplanan inek belediye ekiplerince iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
 12 Mayıs 2021 18:24
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Kavlaklı Mahallesi'nde otlamak için arazideki sulak alana giren bir inek buradaki bataklığa saplandı.

İneğin bataklıktan çıkaramayan sahibi, durumu belediye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla bataklığın bir bölümünü temizleyip ineği saplandığı yerden çıkardı.

İnek daha sonra sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
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