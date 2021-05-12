Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden büyükelçinin eşine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi Ivy Mwansa Chilengi ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
|12 Mayıs 2021 18:54
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Chilengi'nin vefatından üzüntü duyduğunu ifade ederek, ailesine ve Zambiya halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Büyükelçi Chilengi'nin Türkiye-Zambiya ilişkilerinin geliştirilmesine yaptığı katkıların her zaman hatırlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin Zambiya'ya götürülmesiyle ilgili bütün kolaylıkların Türkiye tarafından sağlanacağını dile getirdi.
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