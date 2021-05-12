Fotoğrafı sosyal medyada elden ele dolanan Seher hemşire konuştu

Seher Altuncu, Hemşireler Günü'nde kendi fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulundu. Altuncu, maskenin acısını bazı zamanlarda eve gidince bile hissettiğini söyledi.

Koronavirüs salgınına karşı en ön safta mücadele eden meslek grubu da doktorlarla beraber hemşireler ve sağlık çalışanları oldu. Salgın boyunca gerek ailelerinden gerekse çocuklarından uzak kalan hemşireler, çoğu zaman saatler boyunca görevlerine devam etmek zorunda kalmıştı. Salgına karşı büyük mücadeleler veren hemşireler arasında yer alan Seher Altuncu'nun saatlerce maske taktıktan sonra yüzündeki izleri paylaştığı fotoğraf da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Tecrübeli hemşire Altuncu, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sosyal medyadaki fotoğrafın hikayesini anlattı.