Fotoğrafı sosyal medyada elden ele dolanan Seher hemşire konuştu
|12 Mayıs 2021 19:02
|+Aa- Yazdır
Seher Altuncu, Hemşireler Günü'nde kendi fotoğrafı hakkında açıklamalarda bulundu. Altuncu, maskenin acısını bazı zamanlarda eve gidince bile hissettiğini söyledi.
Koronavirüs salgınına karşı en ön safta mücadele eden meslek grubu da doktorlarla beraber hemşireler ve sağlık çalışanları oldu. Salgın boyunca gerek ailelerinden gerekse çocuklarından uzak kalan hemşireler, çoğu zaman saatler boyunca görevlerine devam etmek zorunda kalmıştı. Salgına karşı büyük mücadeleler veren hemşireler arasında yer alan Seher Altuncu'nun saatlerce maske taktıktan sonra yüzündeki izleri paylaştığı fotoğraf da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girmişti. Tecrübeli hemşire Altuncu, 12 Mayıs Hemşireler Günü nedeniyle sosyal medyadaki fotoğrafın hikayesini anlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Dükkanının önünde kuyruk oluşan tatlıcıya ceza
12 Mayıs 2021 19:24
|'Aile için bulaş geçen aya göre yüzde 20 arttı'
12 Mayıs 2021 19:15
|Topkapı Sarayı'nda 'Arife Tahtı' sergilenmeye başlandı
12 Mayıs 2021 19:12
|Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan inek iş makinesiyle kurtarıldı
12 Mayıs 2021 18:24
|Ali Erbaş: Salgın tedbirlerine en güzel camilerde uyuldu
12 Mayıs 2021 18:13
|Samsun-Ankara kara yolunda bayram haftasında araç sayısı düştü
12 Mayıs 2021 17:39
|Prof. Ceyhan'dan 'Favipiravir' ilacı açıklaması
12 Mayıs 2021 16:24
|Koronavirüsle birlikte doktor ziyaretinde 'online' dönem
12 Mayıs 2021 16:00
|Kız arkadaşının ailesi evlenmelerine izin vermeyince 212 kilo verdi
12 Mayıs 2021 15:55
|Çanakkale'de atık toplama merkezinde yangın
12 Mayıs 2021 15:40