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Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.
 12 Mayıs 2021 20:19
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Sağlık Bakanlığı 12 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 1.582 olarak açıklandı.

Test sayısı 49 milyon 830 bin 456'ya ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 059 bin 433, vefat sayısı 43 bin 589, ağır hasta sayısı 2 bin 975 oldu.
Memurlar.Net
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