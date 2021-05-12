'Aile için bulaş geçen aya göre yüzde 20 arttı'
|12 Mayıs 2021 19:15
|+Aa- Yazdır
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Garnizon Şehitliği'nde bulunan şehit kabirlerini ziyaret etti. Ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ayaz, "Asayişle, trafikle ilgili olarak her ne kadar kısıtlamalar olsa da belirli bir hareket var. Onunla ilgili olarak gerekli tedbirler alınacak. İnşallah bu şekilde geçirdiğimiz son bayram olur. Kurallara, tedbirlere uyalım. Acil ihtiyaçlar için dışarı çıkma ihtimali olduğu için vatandaşın bir hareketi söz konusu. Bayramlaşma, büyükleri ziyaret, sarılmaların olmamasını istiyoruz" dedi.
Vali Ayaz, aile içi bulaşın arttığına dikkat çekerek, "Bu ay salgın koordinasyon toplantısında gördüğümüz, aile için bulaş, geçen aya göre yüzde 20'lik bir artış kaydetti. Yüzde 60'ın üzerinde bulaşın kaynağını, bizim aradığımız hastalar, aile içinden kaptığını söylediler. Malumunuz her geçen hafta bir önceki haftadan daha iyi oluyor. Onun için yeni bir artış görmek istemiyoruz, yeni hastalar görmek istemiyoruz. Mümkün olduğunca evlerimizde kalalım. Teknolojiden faydalanarak bayramlaşalım. İnşallah bayramdan sonra bir normalleşme süreci yaşanacak. Kurban Bayramı'nda da umuyoruz ki bu tedbirler olmadan hep beraber geçirelim istiyoruz" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı
12 Mayıs 2021 20:19
|Prof. Dr. Eldar Zeynalov, koronavirüsten hayatını kaybetti
11 Mayıs 2021 19:10
|Vaka sayıları açıklandı: 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı
10 Mayıs 2021 20:14
|Vaka sayısı 15 bin sınırına geriledi
09 Mayıs 2021 21:00
|Kovid-19 deneyi: İyileşenlere Kovid-19 bulaştıracaklar!
08 Mayıs 2021 21:23
|Vaka sayısı 18 bine geriledi
08 Mayıs 2021 20:02
|EMA, Sinovac için ön değerlendirme süreci başlattı
06 Mayıs 2021 23:14
|Ağrı Belediye Başkanı Sayan Covid-19'a yakalandı
06 Mayıs 2021 21:35
|Toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaştı
05 Mayıs 2021 20:57
|Birinci ve ikinci dozda farklı aşılar kullanılabilir mi?
04 Mayıs 2021 19:27