Aşı programında yeni bir kademeye geçiliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programında yeni bir kademeye geçildiğini duyurdu.

İşte Bakan Koca'nın sosya medya hesabından yaptığı açıklama;

Aşı programında yeni bir kademeye geçiyoruz. Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz. Yarından itibaren randevu alabilecekler. Sağlık çalışanlarımıza bu zamana kadar gösterdikleri fedakarlık ve mücadele için bir kere daha teşekkür ederim.