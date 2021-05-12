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Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı

Düzce'de, polis ekipleri uygulama noktasında kumanyalarını iftara yetişemeyen sürücülerle paylaştı.
 12 Mayıs 2021 21:58
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Polis, iftara yetişemeyen sürücülerle kumanyasını paylaştı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün Kaynaşlı uygulama noktasında iftara kısa süre kala yaptıkları denetimlerde sürücülerle kumanyalarını paylaştı. Polisler kendilerine ayrılan kumanyaların bir bölümünü dağıtırken, "Polisimiz, askerimiz için dua edin. Özellikle terörle mücadele eden arkadaşlarımızı unutmayın" dedi. İftarlık verilen sürücüler, "Allah kolaylık versin. Onlar vatan bekçileri. Bizler onlar için varız, onlarda bizim için varlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.
DHA
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