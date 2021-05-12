Bakan Soylu, iftarını Kamalı ailesinin evinde açtı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü Muhtarı Necmettin Kamalı ve ailesi ile iftar yaptı.
|12 Mayıs 2021 22:02
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram öncesi geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilk önce Güllüce köyünde bulunan Polis Özel Harekat Merkezine giderek özel harekat polislerini ziyaret etti. Buradaki programının ardından Bakan Soylu, İkiyaka köyüne giderek Muhtar Necmettin Kamalı ve ailesi ile Ramazan'ın son iftarını yaptı. Bakan Soylu, iftar sonrası aile ile yaptığı sohbetten kısa görüntü ve fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Hakkari Yüksekova, Kamalı Dayımızın evindeyiz. İftarda misafiri idik. İftardan sonra da güzel sohbet ettik. Sohbeti merek ettiniz mi" ifadelerini kullandı.
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