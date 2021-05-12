MEB: 17 Mayıs'ta uzaktan eğitim yapılacak
MEB: "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.
|12 Mayıs 2021 22:29
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29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'te sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı da 17 Mayıs günüyle ilgili açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:
*17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.
*Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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