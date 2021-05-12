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Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amatör spor kulübü temsilcileri ile görüştü.
 12 Mayıs 2021 22:55
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Kılıçdaroğlu: Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, amatör spor kulübü temsilcileri ile video konferans toplantısında bir araya geldiği bildirildi.

Amatör spor kulüplerinin yaşadıkları sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, spor dünyasının sorunlarını bildiğini, spor tesisi yetersizliğinin farkında olduklarını ve bu alana yeteri kadar kaynak ayrılarak yeni tesislerin yapılmasını umut ettiklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Temel sorun şuradan kaynaklanıyor; belediyelerin gelirleri yetersiz. Bir belediye gelirleri yasası çıkması lazım. Belediyelerin sağlıklı, tutarlı gelir kaynaklarına ulaşması lazım. O zaman belediyeler mutlaka kendi beldelerinde spor tesisleri yapacaklardır. Belediye Kanunu'nun değişmesi lazım, bu konuda söz verilmesine ve bazı çalışmalar yapılmasına karşın sağlanamadı. Bir de Anayasa'mızın 58. ve 59. maddeleri gençlik ve sporla ilgili. Hangi yaş grubunda olursa olsun hepimizin spora ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'da geçen "Devlet, başarılı sporcuyu korur" ifadesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Özerk bağımsız kurumlar, federasyonlar olmalı denildi görüşmede. Evet özerk olmalı. Spor neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edilmesi lazım. Sıcak siyasetin spora müdahale etmemesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda ödül alan sporcuları arayarak tebrik ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"En büyük ihtiyacımız kucaklaşmak, ayrışmak değil, kavga etmek değil. Düşüncelerimize, kimliklerimize saygı göstermek. İnançlarımıza saygı göstermek. Yaşam tarzlarımıza saygı göstermek. Bunların tamamı bireyseldir. Sporcu çalışır, alın teri döker, mücadele eder ve galip geldiği zaman sevinir ama her galibiyetin mağlubiyeti vardır ama mağlup olanlar da giderler galip olanı kutlarlar. Bu sporun yarattığı en büyük centilmenlik. Bunu siyaset dünyasının da yapması lazım."

Katılımcıların bayramını kutlayarak, sağlıklı günler dileyen Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı ve CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut da eşlik etti.
Anadolu Ajansı
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