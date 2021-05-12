TSK için yeni roketatar sistemi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadesini kullandı.
|12 Mayıs 2021 23:02
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ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerini birleştirerek Mehmetçik'e sahada hızlı çözümler sunduğunu bildirdi.
Demir, "BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK'nın emrinde." ifadelerini kullandı.
İsmail Demir, paylaşımında, sistemi geliştiren ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunu da etiketledi.
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