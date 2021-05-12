ABD havayolu şirketleri Tel Aviv uçuşlarını iptal etti
ABD havayolu şirketleri United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines, İsrail'deki şiddet olayları nedeni ile 12-13 Mayıs'ta başkent Tel Aviv'e olan gidiş-dönüş uçuşlarını iptal etti.
|12 Mayıs 2021 23:17
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İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, ABD havayolu şirketleri uçuşları iptal etme kararı aldı. United Airlines, Delta Air Lines ve American Airlines, İsrail'deki şiddet olayları nedeni ile 12-13 Mayıs'ta başkent Tel Aviv'e olan gidiş-dönüş uçuşlarını iptal etti.
Unidet Airlines tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerimizin ve ekibimizin güvenliği en yüksek önceliğimizdir. İsrail'deki mevcut durum nedeniyle, 11 ve 12 Mayıs'ta Tel Aviv'e gidiş-dönüş uçuşları iptal ettik" denildi.
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