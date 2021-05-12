Doktor Zeynep Erdoğan'a veda

DEVLET MEMURLARI SİYASİ FAALİYETTE BULUNABİLİR Mİ, SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLABİLİR Mİ? Devlet memurlarına, siyasi partiye üye olmak ve siyasi faaliyetlerde bulunmak gibi benzeri faaliyetlerden dolayı 657 sayılı Kanunun 125. maddesindeki hükümler uyarınca; kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilebilmektedir.