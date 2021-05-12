Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek
Tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabilecek.
|12 Mayıs 2021 23:37
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