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Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek

Tam kapanma dönemine denk gelen egzoz gazı emisyon ölçümleri 17 Mayıs'tan itibaren 15 gün içerisinde yaptırılabilecek.
 12 Mayıs 2021 23:37
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Egzoz emisyonu muayenesi 17 Mayıs sonrası yaptırılabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün valiliklere gönderdiği genelgeye göre, tam kapanma tedbirleri dolayısıyla egzoz gazı emisyon ölçümünü yaptıramayan vatandaşlar, 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde egzoz emisyon ölçümü yaptırabilecekler.
Anadolu Ajansı
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