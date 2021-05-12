Nemrut'un Krater Gölü, görsel şölen sunuyor

Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Gölü, ilkbahar ile birlikte eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, doyumsuz manzarasıyla doğaseverlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olmaya devam ediyor.